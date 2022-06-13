بنزرت: احباط محاولة تهريب بضاعة مصنفة «خطيرة»

اخر تحديث : 13/06/2022

تهريب

أعلن رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة حبيب الحبيبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنّ أعوان المكتب الحدودي للديوانة ببنزرت تمكن من إحباط عملية تهريب لمواد مصنفة « خطيرة » وتحرير محضر في الغرض بقيمة أكثر من 6 مليون دينار.

وأوضح المتحدّث بأن العملية تندرج في اطار مجهودات سلك الرقابة الديوانية النشيط للتصدي لكل محاولات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه قد تم تحرير محضر في الغرض.


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