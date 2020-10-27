بنزرت: استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية وإعادة فتح الجوامع لصلاة الجمعة

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت المنعقدة اليوم الثلاثاء، استئناف نشاط كافة الأسواق الأسبوعية بالجهة بدايةً من يوم الخميس مع دعوة البلديات المعنية للتنسيق مع المستلزمين لفرض البروتوكول الصحي والتنسيق مع المصالح الأمنية والحرس بخصوص فتح أسواق الدواب .

كما تم الاتفاق على إعادة فتح الجوامع لصلاة الجمعة مع تقليص الوقت المخصص لها وفرض التباعد مع الزامية لبس الكمامات وجلب المصلين لسجاداتهم الخاصة مع مواصلة غلق الميضات بالجوامع والمساجد وذلك طبقا للبروتوكولات الصحية الصادرة في الغرض إلى حين إشعار آخر.

كلمات البحث :الأسواق الأسبوعية;بنزرت;جوامع;صلاة الجمعة