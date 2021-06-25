بنزرت: اقرار الحجر الصحي الموجه بـ4 معتمديات

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت خلال اجتماعها اليوم الجمعة، الحجر الصحي الموجه بمعتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل .

كما سيتم في هذه المعتمديات اتخاذ ما يجب من اجراءات مصاحبة تم اقرارها وطنيا في هذا الشأن ومنها منع الجولان من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا ورفع الكراسي والاستهلاك على عين المكان انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال ومنع الحفلات العامة والخاصة وكل التظاهرات وغلق دور العبادة والعمل بالتناوب من يوم السبت 26 جوان منتصف الليل الى غاية يوم الاحد 11جويلية المقبل وغيرها ..

كما اقرت اللجنة مواصلة العمل بقرار الحجر الصحي العام بمعتمدية جومين ،

وتم اقرار عدد من الاجراءات العامة التي تخص كافة معتمديات الولاية انطلاقا من منتصف ليلة غد السبت وحتى اشعار اخر وهي :

*،منع كل الحفلات الخاصة والعامة والتظاهرات الثقافية وغلق قاعات الافراح بكامل الولاية .

*تشديد الرقابة على التنقل بين ولاية بنزرت و الولايات المجاورة

*تعليق جميع الرحلات الجماعية المنظمة وغيرها من والى الولاية وايضا التخيم .

*احترام البروتوكولات الصحية عامة وايضا عند الدفن باحترام اجراء حضور 30 شخصا فقط .

*تعليق الاسواق الاسبوعية بكامل الولاية .

*تجهيز 103 سرير أكسيجان مجهزة قبل موعد غرة جويلية .

*الانطلاق في تجهيز المركزين الاحتياطيين بفضاء الرمال وشاطئ مامي .

*وفتح مركزين جديدين للتلقيح بكل من معتمدية ماطر ومعتمدية راس الجبل الاسبوع المقبل.

* تنفيذ حملات تلقيح عن طريق الفرق الطبية المتنقلة بمعتمديتي سجنان وجومين نهاية الاسبوع المقبل .

*تنفيذ حملات توعية وتحسيس يومية .

* تواصل الامتحانات الجامعية والوطنية ببما فيها الاصلاح بطريقة عادية ،مع احترام البروتوكولات الصحية .

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