بنزرت: الأمواج تلفظ 150 صفيحة من القنب الهندي

لفظت أمواج شاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 حوالي 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي.
وكشف مصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دورية أمنية تابعة للحرس البحري بمركز سيدي مشرق تمكنت من العثور على صفائح من مخدر « الزطلة »، وقد تم رفعها سريعا من المكان، مع اتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية في الغرض، بالتنسيق مع بقية الهياكل الأمنية والقضائية المتداخلة.
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