بنزرت: الأمواج تلفظ 150 صفيحة من القنب الهندي

اخر تحديث : 19/11/2021

بمطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كلغ من القنب الهندي

لفظت أمواج شاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 حوالي 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي.
وكشف مصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دورية أمنية تابعة للحرس البحري بمركز سيدي مشرق تمكنت من العثور على صفائح من مخدر « الزطلة »، وقد تم رفعها سريعا من المكان، مع اتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية في الغرض، بالتنسيق مع بقية الهياكل الأمنية والقضائية المتداخلة.


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