بنزرت: الاحتفاظ بمُنتحل صفة موظف تحيل على رجال اعمال ومؤسسات

أعلن مصدر أمني مأذون لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الأربعاء، أن المصلحة الجهوية المختصة ببنزرت تمكنت أمس، من القبض على شخص بتهمة انتحال صفة مسؤولين محليين من بنزرت وخارجها من أجل ابتزاز مجموعة من رجال الاعمال والمؤسسات الموجودة بجهة بنزرت وعدد من المناطق المجاورة.

وأوضح المصدر نفسه أن عددا من المتضررين من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات تقدموا منذ مدة بشكوى لفائدة المصالح الامنية مفادها تعرضهم للابتزاز من قبل أحد الاشخاص الذي كان يعمد لانتحال صفات عدد من المسؤولين المحليين وطلب الحصول على منافع مالية وغيرها، لتتولى المصالح الامنية المختصة البحث والتعرف على المتهم ونصب كمين محكم له عقب تحريات دقيقة ومتابعات استخباراتية والقاء القبض عليه اليوم.

وأفاد المتحدث بأن التحريات الأولية، بيّنت أن المتهم أصيل أحد مناطق بنزرت الكبرى، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به في انتظار إحالته على العدالة من أجل التهم الموجهة إليه.

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