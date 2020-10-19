بنزرت: التمديد في حظر الجولان حتى إشعار آخر

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت، اليوم الإثنين، أنه تقرر التمديد في حظر الجولان الى إشعار آخر من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا ويُستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي وتزويد أسواق الجملة.

كما تم إقرار تعميم تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة بشأن المطاعم السياحية على بقية المطاعم بمختلف أنواعها الى جانب إيقاف الرحلات القادمة للجهة الى حين رفع حظر الجولان وذلك بعد اخذ رأي المصالح المركزية.

كما تم التأكيد خلال الإجتماع على الإبقاء على بقية الإجراءات المعلنة في إجتماع اللجنة بتاريخ 09 أكتوبر ، بالتوازي مع التشديد على مزيد تفعيل دور النسيج المدني في الحرب على الجائحة الفيروسية من خلال تحفيز الدور التحسيسي والتوعوي لمكونات المجتمع المدني المهيكل والمستقل بأهمية التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الواجبة توقيا من الفيروس .

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