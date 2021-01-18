بنزرت: الحكم على 8 أشخاص بالسجن لعامين بتهمة إحداث الشغب ليلاً

أعلن مصدر جهوي مسؤول ببنزرت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الاثنين، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدرت مساء اليوم حكما ابتدائيا يقضي بالسجن لمدة عامين، على 8 أشخاص « بتهمة تورطهم في أعمال الشغب الليلية التي شهدتها عدد من مناطق الجهة.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية، وليد عاش بالله بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدرت اليوم الاثنين، 36 بطاقة إيداع بالسجن وإحالة على المجلس الجناحي، وأيضا إحالة 6 أشخاص على المجلس الجناحي وعلى مجلس الأطفال لأشخاص تعلقت بهم تهم الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة كان القصد منه ارتكاب جريمة والتعرض لتنفيذ القانون، والاعتداء المدبر على حرية الجولان، ومخالفة اجراءات الطوارئ، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول، والإضرار عمدا بملك الغير، ورمي مواد صلبة على مباني وعربات الغير، والتي شهدتها عدد من مناطق الجهة بين يومي الجمعة الفارط واليوم الاثنين.

كلمات البحث :الحكم;السجن;بنزرت;شغب