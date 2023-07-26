بنزرت: السيطرة على حريق الجسر المتحرك والسماح للمترجلين بالعبور

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تمت مع منتصف نهار اليوم السيطرة على الحريق المفاجئ الذي جدّ بأحد محلات التعديل الكهربائي الواقعة أسفل برج المراقبة بالجسر المتحرك ببنزرت.

وكانت السلطات الجهوية في بنزرت قد وجهت دعوة لمستعملي الطريق القادمين بسياراتهم إلى بنزرت للمرور عبر الطريق السريعة باتجاه منزل بورقيبة.

يُشار إلى أنه تم تخصيص ثلاث شاحنات إطفاء للسيطرة على الحريق والحيلولة دون وصوله إلى إلى خزانات المحروقات القريبة من المكان .

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