بنزرت: السيطرة على حريق نشب بمخزن إحدى المؤسسات الفلاحية بالعالية



أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه تمت السيطرة في ساعة متأخرة من مساء أمس على حريق مفاجئ نشب بمخزن تابع لإحدى المؤسسات الفلاحية المنتصبة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الحماية المدنيّة وجّهت شاحنتي إطفاء من الحجم الكبير من أجل إخماد الحريق، فضلا عن استنفار جميع الإمكانيات اللّوجستية والبشريّة.

وأكد المتحدّث أنّ الحريق لم يخلّف أيّة أضرار بشرية إلاّ أن النيران أتت على كميات هامّة من الصناديق الكرتونية والبلاستيكية وغيرها من المواد المخزّنة بالمكان والمستعملة من قبل المؤسسة في مجال تعليب زراعات الفواكه الحمراء.

وأكّد مصدر محلي مسؤول لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ الأجهزة الأمنية بالمنطقة تولت فتح بحث تحقيقي بشأن الواقعة.

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