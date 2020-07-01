بنزرت: القبض على امرأة انتحلت صفة قاضية

اخر تحديث : 01/07/2020

القضاء
تمكنت يوم 30 جوان 2020، الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت من القبض على إمرأة عمرها 59 سنة أصيلة ولاية منوبة بعد أن تعمدت التحيل عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال صفة قاضية.
وأفادت المرأة بالتحري معها أنها تستغل حسابها الإفتراضي وتقديم نفسها كقاضية بأحد محاكم بنزرت لقضاء بعض الشؤون والتداخل لأقاربها أو جهات أخرى.
وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.


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