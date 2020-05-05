بنزرت: القبض على تكفيري محكوم بالسجن لـ6 سنوات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني صباح اليوم الثلاثاء، أن أعوان مصلحة التوقي من الإرهاب ببنزرت تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن ببنزرت الشمالية مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي » و محكوم عليه بالسجن لمدة 06 سنوات.

وتمت إحالة الموقوف على فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني ببنزرت لإجراء ما يتعين في شأنه حسب تعليمات النيابة العمومية.

كلمات البحث :القبض;بنزرت;تكفيري;سجن