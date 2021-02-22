بنزرت: القبض على تكفيري محكوم بـ8 سنوات سجنا بتهمة توفير أسلحة ومتفجرات

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب ببنزرت يوم 20 فيفري 2021، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بـ 08 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وحكم تكميلي يقضي بالمراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات من أجل توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة وفاق له علاقة بجرائم الإرهاب .
وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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