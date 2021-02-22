بنزرت: القبض على تكفيري محكوم بـ8 سنوات سجنا بتهمة توفير أسلحة ومتفجرات

اخر تحديث : 22/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القبض

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب ببنزرت يوم 20 فيفري 2021، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بـ 08 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وحكم تكميلي يقضي بالمراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات من أجل توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة وفاق له علاقة بجرائم الإرهاب .
وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.


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