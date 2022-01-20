بنزرت: القبض على شخص بحوزته حوالي 30 كلغ من القنب الهندي

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت، مساء الأربعاء، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبحوزته حوالي 30 كلغ من مخدر القنب الهندي.

وكشف مصدر محلي مسؤول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن المصالح الأمنية بالمنطقة رصدت قيام أحد الأشخاص بإخفاء عدد من الأكياس السوداء بطريقة مريبة وتبعث على الشك في محتواها بمنزله الكائن بأحد مناطق المعتمدية، فتم عقب استيفاء الإجراءات القانونية، نصب كمين للمعني ومداهمة المنزل مساء أمس.

وأضاف المتحدث بأن المحققين اكتشفوا من رجال الأمن أن تلك الأكياس تحوي كمية من مخدر القنب الهندي المعروف باسم « الزطلة » فتم إلقاء القبض على المتهم وحجز جميع الكمية من الممنوعات، في انتظار استكمال الأبحاث معه.

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