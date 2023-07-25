بنزرت: القبض على شخص مُصنّف « خطير جدا » ومحلّ تفتيش من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي



تمكن فريق المصلحة الجهوية المختصة بنزرت، فجر اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص مصنف أمنيا « خطير جدا » ومحل تفتيش من أجل الانتماء لتنظيم ارهابى، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم حال تلقى الفريق الأمني للمصلحة الجهوية المختصة ببنزرت، معطيات مفادها تغيب المتهم عن مقر إقامته باحدى مناطق ولاية منوبة، وورود بلاغ في شانه صادر عن وزارة الداخلية، ترصد مختلف الأماكن التي قد يلجأ إليها في الجهة، ليثمر المجهود الأمني تحديد مكانه، وهي شقة واقعة في أحد أحياء بنزرت الكبرى كان تسوغها لمدة شهر بداية من يوم 23 جويلية، وتم القبض عليه، قبل إحالته على انظار الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب، التي تعهدت ببقية اطوار القضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية من شأنها أن تمثل خطرا على نفسه وعلى الأمن العام.

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