بنزرت: القبض على مفتش عنه دوليّا من أجل تجارة المخدّرات وحيازة أسلحة ناريّة

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة يوم 12 جانفي 2021، من إلقاء القبض على شخص (43 قاطن الجهة) محلّ تعميم تفتيش دولي صادر عن المنظمة الدّوليّة للأنتربول من أجل « تجارة المخدّرات ومسك وحيازة مواد متفجّرة وأسلحة ناريّة والسّرقة » بناءً على بطاقة جلب دوليّة مروّجة من قبل مكتب أنتربول بلجيكا.

وأذنت النيابة العموميّة ببنزرت بمراجعتها بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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