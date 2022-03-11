بنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة يوم 10 مارس 2022، من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة بنزرت والقبض على أحد عناصرها وحجز 150 غرام من مخدر « الكوكايين الخام » بقيمة مالية قدرت بحوالي 53 ألف دينار وربع صفيحة من مخدر القنب الهندي « الزطلة » و06 دراجات نارية قدرت قيمتها المالية بحوالي 190 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 24280 دينار متأت من عائدات الترويج وميزان إلكتروني وآلة لعد الأوراق المالية.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه ومواصلة الأبحاث.

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