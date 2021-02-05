بنزرت: المصادقة على مواقع المراكز الجهوية المُخصصة للتطعيم ضدّ كورونا

صادقت اللجنة الجهوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في اجتماعها الملتئم اليوم الجمعة، بمقر الولاية تحت إشراف رئيس اللجنة والي بنزرت محمد قويدر على مقترحات مواقع الفضاءات التي ستخصص كمراكز جهوية للتطعيم ضد الجائحة الفيروسية، وهي فضاء روضة الصاسام بمنزل بورقيبة والقاعة المغطاة برأس الجبل، وفضاء دار الشباب سيدي سالم ببنزرت .

وسيتم خلال الأسبوع الجاري، الانطلاق بإعداد قائمات المتطوعين من الممرضين المتقاعدين الذين سيتولون معاضدة الفرق الصحية المكلفون بالتلقيح وفرق التطوع من المكونات المجتمعية الهادفة، الذين سيتولون المساعدة في تنظيم الصفوف ورعاية المواطنين خارج المراكز الثلاثة، وفق ما أكده والي بنزرت.

كما تم التأكيد على أعمال التهيئة اللوجستية للمراكز الثلاثة وفق توصيات خلية اليقضة والترصد الطبي المكلفة بالمتابعة والتنفيذ وتقييم الوضع الوبائي بالجهة، ومنها تهيئة الأسرة والكراسي وتركيز الثلاجات المخصصة لحفظ التلاقيح وغيرها من وسائل إعداد فضاءات التطعيم وغرفة اسعاف للطوارئ ومسلك صحي للتلقيح.

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