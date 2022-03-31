بنزرت: انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بالآجر فوق الجسر المتحرك

جدّ فجر اليوم الخميس، في حدود الساعة الرابعة صباحا حادث تمثل في انحراف شاحنة ثقيلة محملة بالآجر فوق الجسر المتحرك لمدينة بنزرت من جهة السياج الواقي لممر المترجلين على مستوى مدخل الجسر من منطقة جرزونة.

وبين المدير الجهوي للحماية المدينة ببنزررت كمال المليتي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنه الحادثة لم يسفر عن خسائر بشرية نظرا لعدم وجود حركية كبيرة على الجسر في ذلك التوقيت مع تسجيل خسائر مادية بالشاحنة والسياج الواقي.

وقد تم سحب الشاحنة من طريق الجسر ورفع مادة الأجر وعادت حركة السير الى مجراها الطبيعي.

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