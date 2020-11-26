بنزرت: تأسيس تنسيقية جهوية للدفاع عن حق الجهة في تنمية مستدامة

أعلنت الفروع الجهوية للمنظمات الوطنية خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2020 ، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، عن تأسيس التنسيقية الجهوية للمنظمات الوطنية .
وتهدف التنسيقية، وفق ما أورده الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، إلى :
-الدفاع عن حق جهة بنزرت في تنمية مستدامة و شاملة في اطار وحدة الدولة و مدنيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات.
- التنسيق بين مكونات المجتمع المدني بالجهة في كل المسائل التي تهم التنمية الجهوية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
-الالتزام بمبادئ الدستور و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بما يحقق كرامة الانسان في شموليتها وكونيتها و الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة.
ومن المنتظر أن تعقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم السبت 28 نوفمبر 2020 ، على الساعة 10 صباحا للتعريف بالتنسيقية و مقترحاتها في التنمية و امضاء الاعلان التأسيسي من طرف الاعضاء.
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