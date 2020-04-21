بنزرت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، على اثر صدور نتائج 05 عينات متبقية عن اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد المصابين 19 شخصا.

يشار أن حصيلة المصابين بفيروس الكورونا في بنزرت كانت إلى حدود يوم أمس الاثنين، 18 حالة موزعين على معتمديات ( منزل بورقيبة 7 ومنزل جميل 5 و ببنزرت الشمالية 3 وبنزرت الجنوبية 1 ) وحالتين من خارج الولاية لمواطنين إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

كلمات البحث :إصابة;بنزرت;كورونا