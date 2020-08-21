بنزرت: تسجيل إصابة محلية بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء أمس الخميس 20 أوت 2020، عن تسجيل حالة اصابة محلية بفيروس كورونا المستجد و قد تم اكتشاف الحالة بمخبر المستشفى الجهوي بجربة.
وللتذكير فقد تم يوم الأربعاء 19 أوت 2020 تسجيل حالة وافدة وهي بالحجر الصحي الاجباري ليصبح عدد الاصابات 42.
وفيما يلي الإحصائيات بالجهة:
-عدد حالات الشفاء 36
-عدد الحالات النشيطة 05
-عدد المصابين بالمستشفى 01
-عدد الوفيات 01
كلمات البحث :إصابة;بنزرت;كورونا
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