بنزرت: تسجيل إصابة محلية بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء أمس الخميس 20 أوت 2020، عن تسجيل حالة اصابة محلية بفيروس كورونا المستجد و قد تم اكتشاف الحالة بمخبر المستشفى الجهوي بجربة.

وللتذكير فقد تم يوم الأربعاء 19 أوت 2020 تسجيل حالة وافدة وهي بالحجر الصحي الاجباري ليصبح عدد الاصابات 42.

وفيما يلي الإحصائيات بالجهة:

-عدد حالات الشفاء 36

-عدد الحالات النشيطة 05

-عدد المصابين بالمستشفى 01

-عدد الوفيات 01

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