بنزرت: تسجيل حالة اشتباه في إصابة امرأة بالطفرة اللندنية من فيروس كورونا

أعلن المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الجهة الصحية ببنزرت سجّلت أمس عقب إجراء عملية التقطيع الجيني الموجّه، وجود حالة اشتباه في إصابة امراة بالطفرة اللندنية ( السلالة البريطانية) من فيروس كورونا المستجد .

واوضح المصدر ذاته بأن خليّة اليقظة والترصّد الطبي تولت اجراء عملية بحث وتقصّ وبائي للمحيط العائلي للمصابة ، بالتوازي مع اجراء عملية تقطيع جيني كامل لعيّنة التحليل وذلك للتأكد النهائي من نوع الفيروس، والذي ينتظر أن تصدر نتيجته نهاية الأسبوع الجاري، وفق المصدر ذاته .

ومن جهة أخرى، أوضح المدير الجهوي للصحة ببنزرت بأن المصالح الصحية وعقب إجرائها لبحث وبائي في قسم الاكفال بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة تم الكشف عن اصابة 11 شخصا من الاطارات الطبية وشبه الطبية بفيروس « كوفيد19″، وحالتهم الصحية في تحسّن ، وتمّ أيضا تسجيل إصابة 3 رضّع بالفيروس وهم محل متابعة طبية و وحالتهم الصحية مستقرة وفي تحسّن .

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