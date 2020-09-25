بنزرت: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بنزرت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، على اثر صدور نتائج 05 ...

بنزرت: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها، أنه بتاريخ 14 و 15 سبتمبر 2020، تمّ تسجي ...

إصابة جديدة بفيروس كورونا في جربة سجلت ولاية مدنين مساء اليوم السبت 16 ماي 2020، إصابة جديدة بفيروس كورونا، لحالة وافدة من ...

القيروان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي حضري صباح اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس ك ...