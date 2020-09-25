بنزرت: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2020، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كلها محلية.
وتتوزع الإصابات على النحو التالي:
- 17 اصابات بمعتمدية بنزرت الشمالية
- 04 اصابات بمعتمدية منزل بورقيبة
- 03 اصابات بمعتمدية ماطر
- 01 اصابة بمعتمدية أوتيك
- 01 اصابة بمعتمدية غار الملح
- 01 اصابة بمعتمدية جرزونة
ويُصبح بذلك عدد المصابين 307 إصابة و عدد حالات الشفاء 89 و الوفيات 04 أشخاص.
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