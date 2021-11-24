بنزرت-تينجة: تلميذ يطعن زميله بسكين أمام المعهد

تعرض صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، تلميذ بالمعهد الثانوي بمدينة تينجة إلى عملية طعن بسكين أمام المعهد.
وكشفت إذاعة شمس أف أم أن المعتدي البالغ من العمر 16 سنة اعتدى على زميله بسلاح أبيض، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الاسعافات العاجلة حيث وصفت حالته بالمستقرة .
وقد تمكنت وحدات الأمن بمنطقة الأمن بمنزل بورقيبة من القبض على المعتدي الذي أذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.
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