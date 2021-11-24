بنزرت-تينجة: تلميذ يطعن زميله بسكين أمام المعهد

اخر تحديث : 24/11/2021

سرقة بتهديد السكين

تعرض صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، تلميذ بالمعهد الثانوي بمدينة تينجة إلى عملية طعن بسكين أمام المعهد.
وكشفت إذاعة شمس أف أم أن المعتدي البالغ من العمر 16 سنة اعتدى على زميله بسلاح أبيض، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الاسعافات العاجلة حيث وصفت حالته بالمستقرة .
وقد تمكنت وحدات الأمن بمنطقة الأمن بمنزل بورقيبة من القبض على المعتدي الذي أذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.


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