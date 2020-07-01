بنزرت: حالة شفاء جديدة ومصابان مازالا حاملان لفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، عن صدور نتائج 21 عينة تم رفعها يومي 29 و 30 جوان وكلها سلبية و لا إصابات محلية جديدة مع حالة شفاء جديدة ليصبح عدد المتعافين 28 شخصا من جملة 31 شخصا فيما لا تزال حالتان حاملتان للفيروس ( حالات مستوردة بالحجر الصحي الاجباري) .

-عدد الوفيات 1

-عدد الأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي 1175

-عدد الأشخاص الذين أنهوا الحجر الصحي 1156

-عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي 119 و هم من الوافدين من مناطق مختلفة من العالم.

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