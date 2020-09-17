بنزرت: حالة وفاة و8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، أنه بتاريخ 16 سبتمبر 2020 عن تسجيل 08 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد 04 منها في اطار تقصي نشيط لدى مخالطين لاصابات سابقة.

و تتوزع الإصابات كالآتي:

- 04 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية

- 03 حالات بمعتمدية رأس الجبل

- 01 حالات بمعتمدية العالية

ويُصبح عدد الاصابات مند بداية الجائحة 156 من بينها 128 حالة محلية و 28 حالة مستوردة كما تم تسجبل 04 حالات شفاء جديدة ليصيح عدد المتعافين 62 و حالة وفاة بمعتمدية رأس الجبل ليبلغ عدد المتوفين منذ بداية الجائحة 04.

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