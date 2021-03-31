بنزرت: حالتا وفاة بالطفرة البريطانية لكورونا

أعلنت عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، سلمى المشيرقي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء الثلاثاء، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجّلت حالتي وفاة لامرأتين تبلغان من العمر حوالي 87 سنة، بعد إصابتهما بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت المتحدثة بأن 25 مصابا بالطفرة البريطانية للفيروس، تعافوا تماما، ومن المنتظر أن يستكملوا اليوم، فترة الحجر الصحي، فيما يزال مصاب واحد يقيم بأحد الممستشفيات بالعاصمة، وافة حالته الصحية بـ »الحرجة ».

وذكرت المتحدثة بأن الجهة سجّلت يوم أمس حالة وفاة وإصابة 28 شخصا، مبيّنة ان إجمالي الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بالجهة منذ بداية انتشاره، بلغ 7310 أشخاص، شفي منهم 6771 شخصا وتوفي 388 آخرون، بينما يخضع حاليا 561 شخصا للحجر الصحي الذاتي.

ودعت المشيرقي، عموم المواطنين إلى الالتزام بقواعد وإجراءات البروتوكولات الصحية من أجل الحد من انتشار الوباء والسيطرة على نسق العدوى العائلية التي برزت منذ مدة بالجهة، وعدم تحولها لعدوى مجتمعية او جماعية، وفق تعبيرها.

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