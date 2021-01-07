بنزرت: حالتَا وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ أصدرته مساء أمس الأربعاء، أنه تمّ بتاريخ 5 جانفي 2021، تسجيل 144 إصابة جديدة بكوفيد 19 من مجموع 497 تحليلا تم إجراؤه بالمخبر الجهوي بمنزل بورقيبة و المخابر الخاصة اضافة الى التحاليل السريعة التي انجزت ضمن اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه يوم 5 جانفي بكل من المستشفى المحلي بماطر و دار الثقافة بعتمدية العالية ليرتفع مجموع الاصابات الى 4308 اصابة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات بعد تحيين المعطيات الى 257 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3655 شخصا.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت أن مستوى الانذار مرتفع و يتطلب من الجميع استعمال وسائل الوقاية و احترام البروتوكولات الصحية و تجنب المخالطة اللصيقة لكبار السن و للحاملين لأمراض مزمنة لوقايتهم من خطر الاصابة.

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