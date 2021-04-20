بنزرت: حالتَا وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، أنه تم بتاريخ 19 أفريل 2021، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتَا وفاة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 410 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للمصابين 8158 إصابة .

كما بلغ العدد الجملي للمتعافين 7137 حالة شفاء، فيها يزال 1833 شخصا في الحجر الصحي.

وقد تم تسجيل حالتا وفاة جديدتين يوم أمس الاثنين ببنزرت الشمالية.

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