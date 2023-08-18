بنزرت: حجز صفيحة من القنب الهندي وكمية هامة من المشروبات الكحولية

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بماطر إقليم بنزرت من ضبط مجموعة أنفار بحوزتهم صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج .

كما تمكنت ذات الوحدات على إثر نصب كمين محكم من حجز شاحنة محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية وإلقاء القبض على مجموعة كانا ينوون الاتجار بها خارج مسالك التوزيع.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .

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