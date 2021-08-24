بنزرت: حجز 10 أطنان من مادة السداري المدعمة في مخزن براس الجبل

تمكنت الفرق الرقابية المشتركة التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الثلاثاء، من الحجز الفعلي لعشرة (10) أطنان من مادة السداري العلفية بمخزن واقع بإحدى مناطق معتمدية رأس الجبل.

وبين المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه في اطار مكافحة الاحتكار والمضاربة بالمواد العلفية المدعمة، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لضمان انتظامية التزويد والتصدي للاحتكار والمضاربة، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تولت الفرق الرقابية للإدارة الجهوية للتجارة مداهمة مخزن واقع بمنطقة رأس الجبل تعمد صاحبه استغلاله لإخفاء المواد العلفية المدعمة، وحجز كمية من مادة السداري تعادل 10 أطنان.

كما تم في السياق ذاته، تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض، بالتوازي مع بيع المحجوز ضمن المسالك القانونية. وسيتم تامين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة أنه سيتم رفع مقترح سحب ترخيص المزود المذكور لرئيس اللجنة الجهوية لضمان انتظامية التزويد والتصدي للاحتكار والمضاربة، والي بنزرت، نظرا لكونه في حالة عود.

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