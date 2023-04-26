بنزرت: حجز 1212 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة في المواد المدعمة تم أيام 24 و25 أفريل إخضاع عدد من تجار الجملة للمواد الغذائية المنتصبين بولاية بنزرت لعمليات مراقبة مدققة للتثبت من مآل كميات الزيت النباتي المدعم المتزود بها خاصة قبيل ليلة عيد الفطر المبارك.

وتم على إثرها حجز 1212 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بمعتمدية ماطر بسبب عدم مسك وثائق تفيد حقيقة مسالك توزيعها.

وتم إعادة ضخ هذه الكميات بالمسالك القانونية بالجهة مع العمل على استكمال إجراءات تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل.

هذا وتتواصل أعمال التدقيق في مبيعات هذه المؤسسة، وفق البلاغ ذاته.

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