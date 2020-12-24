بنزرت: حجز 152 صفيحة من القنب الهندي وأكثر من 18 ألف دينار

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 ديسمبر 2020، بناءً على معلومات مفادها تحوز مجموعة من الأشخاص على كمية من المخدرات لفظتها مياه البحر والتي اقتسموها فيما بينهم ويننون التفريط فيها بالبيع بولاية بنزرت، من ضبط أحدهم بمحيط مقر إقامته وحجز 60 صفيحة من مخدر القنب الهندي « زطلة » لديه والقبض في مرحلة ثانية على شخصين وحجز 92 صفيحة من المخدر المذكور.

وتم باستشارة النيابة العمومية التحول إلى مقر إقامة عنصر من عناصر المجموعة (تم إدراجه بالتفتيش) وحجزت داخله مبلغا ماليا قدره 18730 دينار.

وأذنت بمراجعة النيابة العمومية، بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث.

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