بنزرت: حجز 2.5 طنا من البطاطا محملة على إحدى الشاحنات

تمكن مساء اليوم الاثنين، فريق من المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت وبالتنسيق مع الحرس البلدي بماطر، وخلال دورية مشتركة على الطرقات، من حجز 2.5 طنا من البطاطا محملة على إحدى الشاحنات معدة للترويج خارج المسالك القانونية ودون أن يستظهر في شأنها ما يفيد شرعية مسكها أو نقلها.

وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة بالإضافة إلى إعادة ضخ الكميات المحجوزة في سوق الجملة للخضر والغلال بمنزل بورقيبة وتأمين محصول بيعها بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التجارة.

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