بنزرت: حجز 210 اطنان من الامونيتر الزراعي وسحب تراخيص 8 تجار مزودين

أعلن المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن فرق المراقبة الاقتصادية ببنزرت حجزت 210 أطنان من مادة الأمونيتر الزراعي بعدد من المخازن الواقعة بمناطق ماطر والعالية وبنزرت.

وأوضح المصدر ذاته، بأنه تم في اطار اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، تنفيذ حملات مراقبة شملت كل المزودين الذين تم تمكينهم من حصص للتوزيع على الفلاحين من مادة الامونيتر المستورد على متن الباخرة الرابعة الاخيرة القادمة بميناء منزل بورقيبة التجاري ،حيث تم ضبط 8 مزودين خواص يقومون بالبيع بأسعار غير قانونية تصل إلى 700 دينار للطن الواحد.

وبين المتحدث بأنه الفرق تولت تحرير 8 محاضر اقتصادية ضد المخالفين من اجل البيع بأسعار غير قانونية، وتم الانطلاق في اجراءات سحب شهادات التزود ومنع من التزود بمادة الامونيتر ضد 8 من المخالفين .

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