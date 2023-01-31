بنزرت: حجز 270 كلغ من القهوة و702 لتر من الحليب

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت مدعومة بمصالح الحرس الوطني بماطر الإثنين30 جانفي 2023، 270 كلغ من القهوة الصافية تعمد صاحبها، القاطن بولاية مجاورة، ترويجها بماطر دون أن تكون في حوزته سندات النقل وفواتير البيع القانونية.

وكشف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البحاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الفريق الرقابي المشترك تولى تأمين كامل الكميّة من القهوة لإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية وتأمين مبالغها في خزينة الدولة، علاوة على تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل ارتكابه مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الإستظهار بالفواتير عند أوّل طلب.

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