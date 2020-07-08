بنزرت خالية من كورونا بعد شفاء آخر مصابيْن

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين لشخصين بالحجر الصحي الاجباري ليصبح عدد المتعافين 30 وعدد الاصابات 31 وعدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس 0 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات 1 وخضع للحجر الصحي منذ بداية الجائح 1538 شخصا، فيما يزال العدد الحالي للأشخاص في الحجر الصحي الذاتي 337 شخصا وهم من الوافدين من مختلف البلدان المصنفة ذات خطورة عالية و متوسطة.

كلمات البحث :بنزرت;كورونا;مصاب