بنزرت: شفاء 3 مصابين من عائلة واحدة من وباء كورونا

أعلن المدير الجهوي للصحة في بنزرت جمال الدين السعيداني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، عن شفاء 3 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالجهة.

وأوضّح السعيداني بأن الأشخاص الثلاثة ينتمون لأسرة واحدة وأصيلي معتمدية منزل بورقيبة وأن تحاليل المراقبة التي أجريت لهم بمخبر التحاليل المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أكّدت شفاءهم من الفيروس،مضيفا أن بقية المصابين وعددهم 10 حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة طبيا وهم محل مراقبة ومتابعة دورية من الفريق الطبي المكلّف بهم، حسب قوله .

وذكر المدير الجهوي للصحة أن 7 تحاليل من العينات التي أخذت أمس كانت نتائجها سلبية، مجدّدا الدعوة لعموم المواطنين بالإمتثال لإجراءات الحجر الصحي العام.

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