بنزرت: ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 90 صفيحة من القنب الهندي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على إثر توفر معلومات لدى الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات ببنزرت بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة مفادها تحوّز شخصين (28 و53 سنة قاطنين بجهة سجنان) على كمية هامة من مخدّر القنب الهندي لفظتها مياه البحر بشاطئ كاف عباد بجهة سجنان تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرقة المذكورة قامت بنصب كمين مُحكم أمكن على إثره خلال الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 فيفري 2021 ضبط المظنون فيهما على متن شاحنة والتي بتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور بها على 40 صفيحة مخفيّة بالكرسي الخلفي وصفيحة أخرى من ذات المخدّر مخفيّة بجيب أحدهما كانا يعتزمان نقلها إلى إحدى الغابات بالجهة لطمرها قصد ترويجها لاحقا.

وبالتحرّي معهما، دلاّ على شخص ثالث (29 سنة قاطن بجهة سجنان) شاركهما في نقل كمية المخدّرات والذي بضبطه على متن شاحنة وبتفتيشه تمّ العثور لديه على صفيحة من مخدّر القنب الهندي وبالتحرّي معه صرّح أنه قام بتسليم كمية من المخدّر المذكور إلى أحد معارفه (28 سنة قاطن الجهة) والذي بتمشيط المناطق الغابيّة بالجهة أمكن ضبطه وبحوزته 48 صفيحة من مخدّر القنب الهندي كان بصدد طمرها بالغابة.

وبتعميق التحرّيات معهم اعترفوا بضلوع 05 أشخاص آخرين (تتراوح أعمارهم بين 25 و43 سنة قاطنين الجهة أحدهم من ذوي السّوابق العدليّة) في عمليّات وساطة وترويج سابقة لكميات من المخدّر المذكور لفظتها مياه البحر والذين تمّ ضبطهم تباعا وحجزت لديهم 04 شاحنات وسيارة ومبلغا ماليّا قدره 2800 دينار.

وأذنت النيابة العموميّة ببنزرت بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « مسك واستهلاك وحيازة وعرض والتوسّط وترويج مادّة مخدّرة ».

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