بنزرت: طائرة عمودية واستنفار مختلف الأجهزة الأمنية للبحث عن مفقودين في رحلة غير نظامية

أعلن مصدر أمني مسؤول بالمنطقة البحرية ببنزرت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن استنفار كافة المصالح الأمنية والوسائل اللوجستية، مع تخصيص طائرة عمودية تابعة لمصالح الدفاع الوطني، من أجل البحث عن عدد من المفقودين منذ يوم الاثنين 13 فيفري 2023 في رحلة غير نظامية بمنطقة الحويشات من معتمدية بنزرت الجنوبية.

وبيّن المصدر ذاته أن فرق البحث، المتكونة من مصالح ووحدات حرس السواحل والدوريات الساحلية وفرق الرصد التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت ووحدات البحرية الوطنية ودوريات الحرس الترابي، تواصل على مدار اليوم عملها البحثي رغم صعوبة تضاريس المكان ومحيط المنطقة الصخري.

ويشار الى أن فرق البحث والإنقاذ قد تمكنت من انقاذ طفل يبلغ من العمر 15 سنة وانتشال 3 جثث تم توجيهها عقب استشارة النيابة العمومية الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح.

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