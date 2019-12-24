بنزرت – عوسجة: العثور على مسدس قديم و22 خرطوشة بحاوية فضلات

أعلن مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن مواطنا يعمل في مجال جمع القوارير البلاستيكية تقدم اليوم لمصالح الحرس الوطني بعوسجة، ليبلّغ عن عثوره، بمحض الصدفة، على مسدس قديم لا يحمل رقم تسلسلي و22 خرطوشة عيار 24 مم، ملقاة بحاوية لجمع القمامة بأحد الأحياء بمدينة عوسجة لدى نبشه للحاوية.

وأشار المتحدث إلى أن مصالح مركز الحرس الوطني بعوسجة من معتمدية غار الملح التابعة لولاية بنزرت تعهدت بالبحث والتحري في الموضوع، مضيفا بأنه تم حجز المسدس وكمية الخراطيش في الابان، وفتح بحث أمني للتحقيق في الواقعة والتحري بشأنها.

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