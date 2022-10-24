بنزرت: عون حرس يُنقذ مواطنا من الموت غرقاً بشاطئ سيدي علي المكي

تمكن عون أمن تابع لمصالح الحرس البحري بغار الملح، عشية يوم الأحد، من انقاذ رجل مسن يبلغ من العمر حوالي سبعين سنة من الموت غرقا بشاطئ سيدي علي المكي الواقع بمعتمدية غار الملح، بحسب ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء مصدر أمني مسؤول بالمنطقة البحرية للحرس الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن أطوار واقعة الحال جدّت، عشية اليوم حين تفطن أعوان دورية أمنية تابعة للحرس البحري بغار الملح كانوا يمشّطون على متن سيارة أمنية المحيط الخارجي للشاطئ كالمعتاد في إطار عملهم الرقابي الدوري، الى ان التيارات البحرية القوية المعروفة بشاطئ سيدي علي المكي قد جرفت شخصا، فأقدم أحد أعوان الفرقة على سحب المواطن من البحر وانقاذه من موت محقق.

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