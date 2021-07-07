بنزرت: منع التنقل إلى معتمديات غار الملح ورأس الجبل وسجنان يومي السبت والأحد المقبلين

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت في اجتماعها الاستثنائي الملتئم اليوم الأربعاء، بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت محمد قويدر وبحضور أعضائها من الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية وعضو مجلس نواب الشعب احمد موحى، جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتتمثل هذه الإجراءات في:

* تأكيد الإجراءات المعلنة امس بشان الحجر الصحي الشامل لمعتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وتينجة وجومين .

*منع التنقل الى معتمديات غار الملح وراس الجبل وسجنان كامل يومي السبت والأحد المقبلين .

*نقلة عمال الحضائر الذين كانوا يعملون بالمؤسسات التربوية ووضعهم تحت تصرف مندوبية الصحة لمد يد العون في المجالات التي ستطلب منهم سواء للحراسة او التنظيف او غيرها من الخدمات المعاضدة للفرق الصحية خلال هذه الفترة وتكليف المعتمدين بالسهر على انفاذ القرار .

* تنفيذ حملة تعقيم شاملة بكامل الجهة بالتنسيق مع مصالح الولاية والإدارة العامة للتدخل وبقية الهياكل الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية الراغبة في ذلك انطلاقا من الغد .

* مواصلة منع الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الثقافية والرياضية .

* مواصلة تعليق الأسواق الأسبوعية وغلق نقاط بيع الاضاحي تماشيا مع منشور وزير الفلاحة .

* مواصلة منع التنقل بمعتمديات بنزرت الكبرى ومنزل بورقيبة وتينجة وجومين مع استثناء تزويد الأسواق والعمل الليلي والامتحانات الوطنية والجامعية.

* منع كل اشكال الانتصاب في محيط الأسواق اليومية .

*منع التخييم والاصطياف بكامل الشريط الساحلي للجهة ، ومنع الرحلات المنظمة وغير المنظمة في هذا الشأن .

* تمكين المؤسسات الصناعية بالاتفاق مع المنظمة الشغيلة والإدارات المعنية من العمل في حدود نسبة 30 بالمائة من عمالها .

*دعوة المكونات الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية عموما لمد يد العون اللوجستي الصحي بالجهة ومعاضدة الولاية في هذا الشأن

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