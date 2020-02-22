بنزرت: وزير الشؤون الدينية يفتتح جامع الإحسان بعين مريم

افتتح وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم السبت 22 فيفري 2020، جامع « الإحسان » بمنطقة عين مريم من معتمدية بنزرت الشماليّة.

وحضر الموكب محمد قويدر والي بنزرت وسليم ابن الشيخ المدير الجهوي للشؤون الدينية وعدد من الإطارات الجهويّة والمحليّة وسط حضور غفير من متساكني المنطقة الذين استبشروا بافتتاح الجامع، حيث أدّى فيه الجميع صلاة الظهر.

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