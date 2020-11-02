بنزرت: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء الأحد، عن تسجيل 132 اصابة جديدة بكوفيد 19 خلال يومي 30 و 31 أكتوبر 2020 ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 2251 شخصا، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 86 حالة وفاة .

و تم رفع الحجر الصحي عن 1732 مصابا في حين بلغ عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس 433 حالة.

وذكّرت الإدارة الجهوية للصحة كافة متساكني الولاية بأن الوضع الوبائي بالجهة دقيق جدا و أن مستوى الانذار مرتفع جدا، داعية الجميع الى إتباع إجراءات الوقاية و خاصة منها لبس الكمامة و غسل الأيدي بانتظام.

كما دعت الإدارة الجهوية للصحة الأشخاص المصابين بالفيروس أو الذين ظهرت عليهم أعراض الاصابة الى احترام الحجر الصحي.

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