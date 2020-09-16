بنزرت: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها، أنه بتاريخ 14 و 15 سبتمبر 2020، تمّ تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 11 منها في إطار تقصي نشيط لدى مخالطين لإصابات سابقة .

وتتوزع الحالات كالآتي:

- 05 حالات بمعتمدية منزل بورقيبة

- 03 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية

- 06 حالات بمعتمدية رأس الجبل

- 02 حالات بمعتمدية تينجة

- 02 حالات بمعتمدية العالية

- 01 حالة بمعتمدية جرزونة

ويُصبح عدد الإصابات مند بداية الجائحة 148 من بينها 120 حالة محلية و 28 حالة مستوردة كما تم تسجبل 08 حالات شفاء جديدة ليصيح عدد المتعافين 58.

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