بنزرت: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها، أنه بتاريخ 14 و 15 سبتمبر 2020، تمّ تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 11 منها في إطار تقصي نشيط لدى مخالطين لإصابات سابقة .
وتتوزع الحالات كالآتي:
- 05 حالات بمعتمدية منزل بورقيبة
- 03 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية
- 06 حالات بمعتمدية رأس الجبل
- 02 حالات بمعتمدية تينجة
- 02 حالات بمعتمدية العالية
- 01 حالة بمعتمدية جرزونة
ويُصبح عدد الإصابات مند بداية الجائحة 148 من بينها 120 حالة محلية و 28 حالة مستوردة كما تم تسجبل 08 حالات شفاء جديدة ليصيح عدد المتعافين 58.
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