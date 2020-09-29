بنزرت: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بتاريخ 27 و 28 سبتمبر 2020، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وتتوزع الإصابات الجديدة كالآتي:
- 14 اصابة بمعتمدية بنزرت الشمالية
- 04 اصابات بمعتمدية منزل بورقيبة
- 02 إصابات بمعنمدبة رأس الجبل
- 01 حالة بمعتمدية ماطر – 01 حالة بمعتمدبة جرزونة
ويُصبح مجموع الإصابات 351 وعدد حالات الشفاء117 و الوفيات 04 أشخاص.
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