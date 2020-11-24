بنزرت: 23 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء الاثنين، أنه تمّ بتاريخ 21 نوفمبر 2020 تسجيل 23 اصابة بكوفيد 19 من مجموع 93 عينة تم رفعها يومي 20 و 21 نوفمبر ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 3155 حالة.

و تتوزع الإصابات على النحو التالي:

- 3 اصابات بمعتمدية بنزرت الشمالية

- 1 اصابة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

- 1 اصابة بمعتمدية منزل جميل

- 3 اصابات بمعتمدية جرزونة

- 3 اصابات بمعتمدية العالية

- 3 اصابات بمعتمدية غار الملح

- 3 اصابات بمعتمدية منزل بورقيبة

- 5 اصابات بمعتمدية رأس الجبل

- اصابة بمعتمدية تينجة

كما تم يوم 22 نوفمبر تسجيل حالة وفاة بكوفيد 19 ليرتفع عدد الوفيات إلى 155 حالة وفاة.

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