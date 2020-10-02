بنزرت: 24 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتتوزع الإصابات على:
- معتمدية بنزرت الشمالية (5 حالات)
-معتمدية العالية (7 حالات)
-معتمدية منزل بورقيبة (حالتين)
-معتمدية رأس الجبل (9 حالات)
-حالة وحيدة بمعتمدبة ماطر.
ويُصبح عدد الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة 468 حالة (410 محلية و 58 وافدة) منهم 438 ( 393 محلية و 45 وافدة) تم تسجيلهم بعد فتح الحدود منذ يوم 27 جوان 2020.
كما سجلت ولاية بنزرت 127 حالة شفاء إلى جانب تسجيل حالة وفاة بمعتمدية اوتيك ليرتفع عدد الوفيات إلى 9 حالات.
كلمات البحث :بنزرت;حالة وفاة;كورونا
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