بنزرت: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 عن تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للحالات 443 حالة.

و تتوزع الحالات المسجلة كالتالي:

-10 حالات بمعتمدية ماطر

-07 حالات بمعتمدية رأس الجبل

-05 حالات بمعتمدية منزل بورقيبة

-04 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية

-01 حالة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

-01 حالة بمعتمدية غزالة

كما تم تسجيل 01 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 ليصبح العدد الجملي للوفيات 08.

كما بلغت الحالات المقيمة حاليا بالمستشفى 06 حالات يرقد 04 منها بقسم الانعاش و 01 بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة و 01 بمصحة خاصة.

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