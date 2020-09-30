بنزرت: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 30/09/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 عن تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للحالات 443 حالة.
و تتوزع الحالات المسجلة كالتالي:
-10 حالات بمعتمدية ماطر
-07 حالات بمعتمدية رأس الجبل
-05 حالات بمعتمدية منزل بورقيبة
-04 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية
-01 حالة بمعتمدية بنزرت الجنوبية
-01 حالة بمعتمدية غزالة
كما تم تسجيل 01 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 ليصبح العدد الجملي للوفيات 08.
كما بلغت الحالات المقيمة حاليا بالمستشفى 06 حالات يرقد 04 منها بقسم الانعاش و 01 بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة و 01 بمصحة خاصة.


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