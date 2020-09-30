بنزرت: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 عن تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للحالات 443 حالة.
و تتوزع الحالات المسجلة كالتالي:
-10 حالات بمعتمدية ماطر
-07 حالات بمعتمدية رأس الجبل
-05 حالات بمعتمدية منزل بورقيبة
-04 حالات بمعتمدية بنزرت الشمالية
-01 حالة بمعتمدية بنزرت الجنوبية
-01 حالة بمعتمدية غزالة
كما تم تسجيل 01 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 ليصبح العدد الجملي للوفيات 08.
كما بلغت الحالات المقيمة حاليا بالمستشفى 06 حالات يرقد 04 منها بقسم الانعاش و 01 بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة و 01 بمصحة خاصة.
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